Михаил Гордин: «У нас запрет только на вранье»

Подготовка инженерных кадров становится одной из ключевых задач для российской экономики на фоне курса на технологическое лидерство и развитие собственного производства. Согласно прогнозу Минтруда, в 2026–2032 гг. экономике потребуется 12,2 млн работников, в том числе для замещения выходящих на пенсию сотрудников и создания новых рабочих мест. Среди наиболее востребованных специалистов с высшим образованием ведомство выделяет инженеров, IT-специалистов, врачей, педагогов и ученых. В ответ на растущий спрос государство увеличивает подготовку технических специалистов: на 2026/27 учебный год по инженерным направлениям выделено 263 800 бюджетных мест – больше, чем по любой другой укрупненной группе специальностей, или 45% от общего бюджетного приема. Одним из ведущих центров подготовки инженерных кадров в России остается Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана. В 2026 г. университет сохранил 2-е место в рейтинге лучших вузов России RAEX-100, уступив только МГУ им. Ломоносова. При этом по показателю востребованности выпускников работодателями Бауманка заняла 1-е место. «Ведомости» поговорили с ректором университета Михаилом Гординым о растущем интересе абитуриентов к инженерным специальностям, изменении требований работодателей к выпускникам, перспективах IT-образования и развитии научно-производственной деятельности вуза.