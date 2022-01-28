Что не так с законом о беженцах

Что не так с законом о беженцахИнициатива МВД может упростить отказ в предоставлении убежища в России
По таким правилам отказ в убежище мог получить и бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден
Опубликованный накануне МВД проект закона о предоставлении убежища в России впервые разграничивает виды статусов, которые может получить вынужденный мигрант в нашей стране: это статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временная защита. Возможности получения разных статусов – вещь положительная. Но эти статусы дают разную степень защиты, а основания для отказа в предоставлении любого из них, в том числе в приеме заявления о предоставлении убежища, одинаковые, что не соответствует Женевской конвенции ООН о беженцах.
Одна из существенных проблем заключается в том, что по проекту нового закона будут сокращены сроки для подачи заявления на убежище.
Сейчас даже те, кто находится в России незаконно (например, после окончания срока действия визы), имеют право и возможность обратиться за убежищем в случае появления риска и угрозы для жизни на родине, так называемые «беженцы на месте». Новое регулирование фактически ставит на такой возможности крест, поскольку срок подачи заявления на убежище определен в семь рабочих дней со дня, когда человеку стали известны обстоятельства, препятствующие его возвращению в страну гражданской принадлежности. Семь суток – слишком маленький срок для того, чтобы понять, изменилась ли обстановка в стране исхода настолько, что туда нельзя вернуться.
Если же речь, к примеру, идет о вынужденном незаконном прибытии на территорию России, то человек должен обратиться в органы пограничной службы в пункте пропуска или вне пункта пропуска фактически немедленно – в течение суток. Это слишком короткий и не всегда выполнимый срок: в деле против Турции Европейский суд по правам человека признал даже пятидневный срок недостаточным.
Сложности могут возникнуть из-за такого нововведения, как запрет на подачу заявлений на получение убежища по почте. По проекту закона заявление нужно подавать или лично, или в форме электронного документа через портал госуслуг. На практике мы постоянно сталкиваемся с отказами принять заявление при личном обращении и направляем сначала просьбу назначить прием по почте – теперь такой возможности не будет. Но не у каждого беженца есть доступ к этим электронным средствам связи, а даже если они появятся, использование подобного сервиса может превратиться для него в невыполнимую задачу. Стоит вспомнить беженцев на границе: у них нет компьютеров, нет телефонов, а даже при их наличии может не хватать знаний языка для того, чтобы разобраться в электронной форме.
Наконец, этим проектом закона увеличивается число оснований для отказа в предоставлении убежища. И здесь МВД предлагает выйти за рамки Женевской конвенции о беженцах, где имеется исчерпывающий перечень отказов в предоставлении статуса беженца, связанных с совершением серьезных преступлений против мира и человечества. После отказа заявление на предоставление статуса в России нельзя подать во второй раз, хотя сейчас есть прецеденты, когда люди из Донецких и Луганских областей Украины или Сирии получали отказы в предоставлении убежища, но при ухудшении обстановки в их стране смогли обратиться повторно и убежище получить.
Теперь в приеме заявления будет отказано, если в отношении просящего об убежище в России или за ее пределами возбуждено уголовное дело. Нередко лица, просящие убежище, в своей стране подвергаются преследованию по политическим или религиозным мотивам, в отношении них возбуждаются уголовные дела. По таким правилам отказ в убежище мог получить и бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, обвиняемый там в разглашении гостайны. Возбужденные уголовные дела в стране исхода – распространенная практика для граждан Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, а сегодня и Белоруссии.
Европейский суд по правам человека уже неоднократно запрещал экстрадицию в эти страны при наличии возбужденного уголовного дела в связи с наличием риска пыток, жестокого обращения и наказания по ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тогда страна, где они находятся, обязана предоставить им убежище. В случае принятия нового закона данная категория будет лишена права даже обратиться за убежищем, а значит, никакого анализа риска проводиться не будет и убежище они получить не смогут.
Отдельным основанием для отказа является организация или участие в несогласованном митинге или даже пикетировании. Например, в принятии заявления на убежище могли бы отказать гражданам Белоруссии, которых летом 2020 г. привлекли к ответственности за пикетирования диппредставительств их страны в Москве и Санкт-Петербурге.
Такое количество оснований для отказа дает широкую трактовку того, кому можно предоставить убежище, а кому — нет. Несмотря на явно положительные моменты (например, разные виды статусов и регламентацию процедуры), действующее законодательство о предоставлении убежища соответствует принятым Россией обязательствам по невозвращению людей на смертную казнь, пытки и жестокое обращение в большей степени, чем предложенный федеральный закон.