Что не так с законом о беженцах

Сложности могут возникнуть из-за такого нововведения, как запрет на подачу заявлений на получение убежища по почте. По проекту закона заявление нужно подавать или лично, или в форме электронного документа через портал госуслуг. На практике мы постоянно сталкиваемся с отказами принять заявление при личном обращении и направляем сначала просьбу назначить прием по почте – теперь такой возможности не будет. Но не у каждого беженца есть доступ к этим электронным средствам связи, а даже если они появятся, использование подобного сервиса может превратиться для него в невыполнимую задачу. Стоит вспомнить беженцев на границе: у них нет компьютеров, нет телефонов, а даже при их наличии может не хватать знаний языка для того, чтобы разобраться в электронной форме.