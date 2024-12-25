В поисках исторической справедливости

В поисках исторической справедливостиПравовая и правоохранительная система призывают к ответу тех, кто незаконно получил свое
В 2024 г. правовая система начала делать активные шаги по «восстановлению исторической справедливости», о которой, правда в другом контексте, говорит Владимир Путин. Суды, следователи и прокуроры уделили время тому, чтобы разобраться с вопросами прошлого. Все эти действия носят не музейный характер, а демонстрируют приоритеты власти: коррупционеров не спасут истекшие сроки давности, все будут призваны к ответу, а Великая Отечественная война остается нациеобразующим событием.
После начала специальной военной операции и выхода России из юрисдикции Европейского суда юридическая элита выстраивала новые правовые ориентиры. С начала 2024 г. гремели иски об обращении в доход государства или, как назвали в СМИ, о деприватизации активов крупнейших предприятий. Это были акции группы «Рольф», «Макфа», заводы группы ЧЭМК и многие другие. Практически ко всем у Генпрокуратуры была одна претензия – владельцы, по мнению надзорного органа, в прошлые десятилетия получили имущество, нарушив законодательство о противодействии коррупции.
Противоречивая практика продолжалась до решения Конституционного суда (КС). Во многом «рокового»: он определил, что сроками давности по искам к коррупционерам можно пренебрегать (предметом спора было изъятие в казну концерна «Покровский»). Несмотря на то что многие были не согласны делать исключения в нормах Гражданского кодекса – в том числе Верховный суд настаивал, что сроки давности должны применяться ко всем одинаково, – беспощадная позиция по антикоррупционным искам устояла.
Но острым остается вопрос о пересмотре итогов приватизации: теперь в наивысший судебный орган проверять законность своих прав на имущество пришли не уличенные в коррупции граждане. Сочинские садоводы остались без участков из-за того, что они, как оказалось, находятся на территории государственного природного национального парка. КС должен решить: можно ли вернуть частную собственность по требованию прокуратуры обратно в государственную при условии, что ее оформление десятилетия назад (и возможно, предыдущими владельцами) проводилось незаконно.
Как оказалось, таких судебных разбирательств о спорном владении множество и проблема актуальна для всех регионов страны.
К ранее неприкасаемым в стране людям, используя инструменты правосудия, также отнеслись жестко. В этом году началась «зачистка» высокопоставленного руководства Министерства обороны. И хотя трудно сказать, кто из арестованных чиновников более значим, фигура первого – Тимура Иванова (отвечавшего за стройку) была показательна: снисхождения ждать не приходится. До этого года коррупционные преступления в военном ведомстве выявлялись, но не носили массового характера. С мая, помимо Иванова, арестовано более 10 высокопоставленных военных чиновников. Глава ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза, его сменил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Следственному комитету тоже досталась задача не из легких, и тоже из разряда «восстановления исторической справедливости». Доказательства военных преступлений они искали и в нынешних событиях, и в событиях XX в. Председатель ведомства Александр Бастрыкин убежден, что признание зверств немецко-фашистских захватчиков геноцидом необходимо, чтобы напомнить миру, к чему приводит следование преступной идеологии. Поэтому в течение года следователи активно оценивали ущерб и другие травмы, причиненные не только гражданам СССР, но и в нынешнее время.
Предсказать, на сколько лет затянется восстановление справедливости, трудно. И не будет ли потом отката назад, ведь кейс сочинских садоводов показывает: всякое решение, даже юридически обоснованное, может быть не навсегда.