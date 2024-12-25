В поисках исторической справедливости

К ранее неприкасаемым в стране людям, используя инструменты правосудия, также отнеслись жестко. В этом году началась «зачистка» высокопоставленного руководства Министерства обороны. И хотя трудно сказать, кто из арестованных чиновников более значим, фигура первого – Тимура Иванова (отвечавшего за стройку) была показательна: снисхождения ждать не приходится. До этого года коррупционные преступления в военном ведомстве выявлялись, но не носили массового характера. С мая, помимо Иванова, арестовано более 10 высокопоставленных военных чиновников. Глава ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза, его сменил первый вице-премьер Андрей Белоусов.