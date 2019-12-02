Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Полицейские задержали Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. МВД сообщило, что у журналиста обнаружили свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания. Голунов вину не признал и заявлял, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней обвинения с него были сняты из-за недоказанности участия в совершении преступления. Из-за дела Голунова несколько сотрудников полиции были уволены.