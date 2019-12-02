Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя в конце октября. Он отмечал, что уголовное дело до сих пор не было заведено, а его подзащитный не был признан потерпевшим и не был должным образом ознакомлен с материалами проверки.
СК и прокуратура попросили суд отклонить жалобу, передает ТАСС. По словам прокурора, проверка проводится, но знакомить Голунова с ее результатами пока преждевременно.
Полицейские задержали Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. МВД сообщило, что у журналиста обнаружили свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания. Голунов вину не признал и заявлял, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней обвинения с него были сняты из-за недоказанности участия в совершении преступления. Из-за дела Голунова несколько сотрудников полиции были уволены.