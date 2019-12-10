Фигурант дела о теракте в петербургском метро получил пожизненный срок

Взрыв в вагоне поезда петербургского метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел 3 апреля 2017 г. В результате погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов, более 67 человек пострадали. Еще одно взрывное устройство было найдено на платформе станции «Площадь Восстания», его успели обезвредить.