Фигурант дела о теракте в петербургском метро получил пожизненный срок
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Аброра Азимова, обвиняемого по делу о теракте в петербургском метро, передает «Интерфакс». Еще 10 фигурантов дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
Взрыв в вагоне поезда петербургского метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел 3 апреля 2017 г. В результате погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов, более 67 человек пострадали. Еще одно взрывное устройство было найдено на платформе станции «Площадь Восстания», его успели обезвредить.
Следствие считает, что Аброр Азимов был организатором теракта, а его старший брат Акрам – посредником. Он взял деньги на преступление в Турции у участника международной террористической организации. Остальные фигуранты дела были вовлечены в деятельность террористической группы, покупали и хранили дома оружие и взрывные устройства.