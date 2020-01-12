Восстановление Триумфальной арки в Пальмире оценивается в $1 млн

В мае 2015 г. на Пальмиру начали наступление боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они подорвали две древние мусульманские усыпальницы на территории города и статую льва аль-Лат I века до нашей эры. Кроме того, были уничтожены три погребальные башни, храм Баал-Шамина, Триумфальная арка эпохи Древнего Рима. В марте 2016 г. армия Сирии при поддержке российской и сирийской военной авиации полностью освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Для восстановления Пальмиры в ЮНЕСКО создан чрезвычайный фонд. Руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский оценивал восстановление в сотни миллионов долларов.