Следователи назвали причину возгорания двигателя у самолета S7 в Новосибирске
Следователи начали проверку по факту возгорания двигателя у самолета Airbus A320neo авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту «Толмачево». Инцидент произошел в ночь на 18 января. Борт должен был в 1.30 по местному времени вылететь в Камрань (Вьетнам). Однако в момент запуска двигателя, когда самолет еще стоял на стояке, произошло возгорание.
По предварительным данным, к воспламенению двигателя привело скопление авиационного топлива в выхлопной системе, сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. После этого сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Экипаж, следуя инструкциям, привел в действие систему пожаротушения силовой установки.
На борту самолета в момент возгорания находились 180 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажиры были эвакуированы, никто из них не пострадал. Они были отправлены во Вьетнам резервным бортом. Самолет в результате случившегося не повредился.