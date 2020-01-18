Следователи назвали причину возгорания двигателя у самолета S7 в Новосибирске

Следователи начали проверку по факту возгорания двигателя у самолета Airbus A320neo авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту «Толмачево». Инцидент произошел в ночь на 18 января. Борт должен был в 1.30 по местному времени вылететь в Камрань (Вьетнам). Однако в момент запуска двигателя, когда самолет еще стоял на стояке, произошло возгорание.