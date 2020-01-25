В Турции при землетрясении погибли более 20 человек, свыше 1000 пострадали

Жертвами землетрясения, произошедшего вечером 24 января на востоке Турции, стали более 20 человек, не менее 1030 человек получили ранения, передает информагентство «Анадолу» со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).