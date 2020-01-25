В Турции при землетрясении погибли более 20 человек, свыше 1000 пострадали
Жертвами землетрясения, произошедшего вечером 24 января на востоке Турции, стали более 20 человек, не менее 1030 человек получили ранения, передает информагентство «Анадолу» со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
По состоянию на 10:00 по местному времени 25 января после землетрясения зафиксировано 12 афтершоков магнитудой выше 4 баллов. Всего произошло 274 афтершока.
Толчки ощущались в провинциях Элязыг, Малатья, Диярбакыр, Адыяман, Батман, Кахраманмараш и Шанлыурф. В городе Элязыг спасатели ведут поисково-спасательные работы под руинами трех зданий. Всего в пострадавших от землетрясения районах работают 1167 сотрудников экстренной службы, задействованы 18 служебных собак и 235 транспортных средств.
Накануне в 20:55 по местному времени на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Эпицентр толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. Толчки также ощущались на севере Сирии.