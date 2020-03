Китай намерен снять карантин внутри эпицентра вспышки коронавируса

Приложение Alipay Health Code, разработанное китайским технологическим гигантом Alibaba и работающее в других провинциях Китая, генерирует QR-код одного из трех цветов – зеленого, желтого или красного, отмечала The New York Times. Цвет кода обозначает риск заражения коронавирусом, при этом ни Alibaba, ни правительство Китая не объясняет, как именно работает система. Одна из процедур приложения отправляет данные о местоположении пользователя полиции, отмечает The New York Times, по данным анализа программного кода. Сообщение о том, что Alipay Health Code будет внедряться в провинции Хубэй, поступило одновременно с новостью агентства «Синьхуа» о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Хубэй.