Китай намерен снять карантин внутри эпицентра вспышки коронавируса
Провинция Хубэй в Китае, населенные пункты в которой закрыты на карантин из-за распространения коронавируса, допустит передвижение граждан внутри региона, сообщает Reuters со ссылкой на официальный сайт правительства Хубэя. Соблюдение режима будет осуществляться с помощью программы для мобильного телефона, генерирующей «код здоровья» на основании данных о перемещении и контактах. Жители, которые определены системой в зоны низкого или среднего риска, смогут путешествовать внутри границ провинции.
Приложение Alipay Health Code, разработанное китайским технологическим гигантом Alibaba и работающее в других провинциях Китая, генерирует QR-код одного из трех цветов – зеленого, желтого или красного, отмечала The New York Times. Цвет кода обозначает риск заражения коронавирусом, при этом ни Alibaba, ни правительство Китая не объясняет, как именно работает система. Одна из процедур приложения отправляет данные о местоположении пользователя полиции, отмечает The New York Times, по данным анализа программного кода. Сообщение о том, что Alipay Health Code будет внедряться в провинции Хубэй, поступило одновременно с новостью агентства «Синьхуа» о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Хубэй.
Вспышка коронавируса нового типа произошла в городе Ухане, административном центре Хубэя, в декабре 2019 г. Более 67 000 случаев заболевания были отмечены в Хубэе, сообщает 10 марта комиссия по здравоохранению Китая, более 49 000 из них приходится на население Уханя. Общее число заразившихся коронавирусом, по данным Всемирной организации здравоохранения, превышает 109 000 человек, 3809 случаев закончились летальным исходом.