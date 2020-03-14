Врачи выявили коронавирус у двух жителей Кемерово

Специалисты выявили коронавирус у двух жителей города Кемерово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован на юге Кузбасса ‒ в городе Новокузнецке.