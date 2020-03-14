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Врачи выявили коронавирус у двух жителей Кемерово

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Специалисты выявили коронавирус у двух жителей города Кемерово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован на юге Кузбасса ‒ в городе Новокузнецке.

Общее число заболевших в России выросло до 47. Больше всего случаев заболевания (24) зарегистрировано в Москве.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 120 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 132 000 человек, более 4900 скончались.

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