В центре Москвы задержали несколько десятков человек
На несогласованной акции против политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке задержали несколько десятков человек. Точное число задержанных пока неизвестно, по данным СМИ, оно уже превысило 30.
«ОВД-инфо» сообщает, что к 15.30 мск были задержаны 34 человека, в том числе 78-летний правозащитник Лев Пономарев и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Также, по данным проекта, среди задержанных есть один несовершеннолетний.
О том, что число задержанных превысило 30, пишет и «МБХ медиа» в Telegram-канале. Всего в акции, по данным издания, участвовали около 100 человек.
Акция организована движением Rupression, организаторы подавали заявку на проведение митинга и шествия против политических репрессий, но мэрия ее отклонила. Поэтому активисты решили выйти 14 марта с одиночными пикетами к зданию ФСБ на Лубянке.