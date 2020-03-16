Аргентина объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Правительство Аргентины приняло решение на 15 дней закрыть свои границы из-за угрозы коронавируса. Запрет на въезд в страну вводится для всех иностранцев, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, передает Reuters.
По словам Фернандеса, запрет не коснется граждан самой Аргентины, кроме того покинуть страну можно будет без ограничений. Занятия в государственных и частных школах страны приостановлены до 31 марта, сказал президент. Национальные парки также будут закрыты.
Ранее страна временно прекратила выдачу виз путешественникам из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана, Великобритании и многих европейских стран. В Аргентине зарегистрировано на 15 марта 56 случаев заболевания COVID-19, два человека умерли.
Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) началась в конце 2019 г. в Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 марта в мире было зафиксировано 153,5 тыс. заболевших, 5735 человек умерли. Ограничения на въезд в свои страны из-за угрозы распространения заболевания объявили десятки государств по всему миру.