Санврачи США предписали отказаться от мероприятий свыше 50 участников

Согласно сообщению, мораторий рекомендован как сообществам и организациям, так и частным лицам. В CDC напомнили, что все мероприятия могут проводиться только с соблюдением принципов защиты уязвимых групп населения от коронавируса, требований гигиены и безопасного дистанцирования людей друг от друга. Ограничения не касаются повседневной работы школ и других образовательных учреждений.