Санврачи США предписали отказаться от мероприятий свыше 50 участников
Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) на восемь недель предложил организаторам мероприятий с участием более 50 человек отменить их. Об этом сообщается на сайте СВС в разделе, посвященном коронавирусной инфекции (СОVID-19).
В сообщении указывается, что рекомендации центра не подменяются собой предписания местных органов власти в сфере здравоохранения. В качестве примером мероприятий, на которые предписывается ввести мораторий на восемь недель названы конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия, свадьбы и другие виды собраний. Их организаторам рекомендуется выбрать для проведения виртуальный формат.
Согласно сообщению, мораторий рекомендован как сообществам и организациям, так и частным лицам. В CDC напомнили, что все мероприятия могут проводиться только с соблюдением принципов защиты уязвимых групп населения от коронавируса, требований гигиены и безопасного дистанцирования людей друг от друга. Ограничения не касаются повседневной работы школ и других образовательных учреждений.
13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса и запретил на 30 суток въезд в страну из Европы. В США коронавирусом заразились 3,5 тыс. человек, умерли 63. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) началась в конце 2019 г. в Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 153 тыс. заболевших, 5735 человек умерли.