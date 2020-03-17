Украина ввела жесткие ограничения из-за угрозы коронавируса
Кабинет министров Украины ввел жесткие ограничения на перемещения по стране и массовые мероприятия. Он объявил о запрете с 17 марта всех массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек и на перевозки более 10 пассажиров.
Разрешаются только те собрания, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Приостановлена работа предприятий общепита, учреждений культуры, развлекательных центров. Доставлять еду из заведений общепита разрешается только при условии обеспечения персонала средствами защиты от коронавирусной инфекции. Все меры вводятся сроком до 3 апреля.
Временно прекращаются пассажирские перевозки между городами и регионами на железнодорожном, авиа- и автотранспорте. Об этом сообщает министерство инфраструктуры страны. На сайте министерства уточняется, что ограничительная мера начнет действовать с полудня 18 марта. С 17 марта прекращает работу метро. Перевозки в троллейбусах, автобусах, трамваях, маршрутных такси возможны в количестве не более 10 человек. Запреты не коснуться поездок на личном автотранспорте.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВО3) признала вспышку заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) пандемией. Всего с ее начала в мире заболели 167 511 человек, умерли 6 606. Распространение заболевания началась в декабре прошлого года с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань. По данным ВОЗ, на территории Украины зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, один человек умер. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек.