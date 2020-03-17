Украина ввела жесткие ограничения из-за угрозы коронавируса

Временно прекращаются пассажирские перевозки между городами и регионами на железнодорожном, авиа- и автотранспорте. Об этом сообщает министерство инфраструктуры страны. На сайте министерства уточняется, что ограничительная мера начнет действовать с полудня 18 марта. С 17 марта прекращает работу метро. Перевозки в троллейбусах, автобусах, трамваях, маршрутных такси возможны в количестве не более 10 человек. Запреты не коснуться поездок на личном автотранспорте.