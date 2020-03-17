Украина ограничила пересечение границы с Крымом
Украина до 3 апреля приостанавливает работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом, сообщает МВД страны. Пропускать будут только граждан Украины и членов их семей, а также выезжающих из Крыма и Севастополя представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий и лиц, делающих это «с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств». Меры принимаются для уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом, отмечается в сообщении.
С 17 марта на Украине запрещены все массовые мероприятия с количеством участников более 10 человек и перевозки более 10 пассажиров. Разрешаются только те собрания, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Приостановлена работа предприятий общепита, учреждений культуры, развлекательных центров. Доставлять еду из заведений общепита разрешается только при условии обеспечения персонала средствами защиты от коронавирусной инфекции. Все меры вводятся сроком до 3 апреля.
Также с 17 марта прекращает работу метро. Перевозки в троллейбусах, автобусах, трамваях, маршрутных такси возможны в количестве не более 10 человек. Запреты не коснутся поездок на личном автотранспорте. С полудня 18 марта прекратятся пассажирские перевозки между городами и регионами на железнодорожном, авиа- и автотранспорте.