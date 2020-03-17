Украина ограничила пересечение границы с Крымом

Украина до 3 апреля приостанавливает работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом, сообщает МВД страны. Пропускать будут только граждан Украины и членов их семей, а также выезжающих из Крыма и Севастополя представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий и лиц, делающих это «с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств». Меры принимаются для уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом, отмечается в сообщении.