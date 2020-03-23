Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Звезда мировой оперной сцены 79-летний Пласидо Доминго объявил о том, что он заразился коронавирусом. Об этом певец написал в своем аккаунте в Facebook.
«Я чувствую, что мой моральный долг объявить вам, что я получил положительный результат тест на коронавирус», — написал испанский певец. Он рассказал, что у него были лихорадка и кашель, когда он решил сдать тест. Певец отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, и вместе с семьей находится в изоляции и получает медицинскую помощь.
Он призвал подписчиков своей странички быть осторожными, соблюдать гигиену и оставаться дома. «Мы надеемся, что сможем вернуться к нашей нормальной повседневной жизни очень скоро», — написал Доминго на своей странице в социальной сети. По данным AP, Испания является третьей наиболее пострадавшей от пандемии страной после Китая и Италии. В Италии COVID-19 заболели 28 572 человек, умерили от нее — 1720. Вирусом заразились несколько политиков Испании и жена премьер-министра, от болезни умер бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренцо Санса.
По данным Associated Press, Испания является третьей наиболее пострадавшей от пандемии страной после Китая и Италии. В Италии COVID-19 заболели 28 572 человек, умерили от нее — 1720. Вирусом заразились несколько политиков Испании и жена премьер-министра, от болезни умер бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренцо Санса. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели новой инфекцией более 292 тыс. человек, свыше 12 тыс. умерли. Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 г. в Китае, пандемия охватила более чем 150 стран.