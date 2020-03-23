Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

«Я чувствую, что мой моральный долг объявить вам, что я получил положительный результат тест на коронавирус», — написал испанский певец. Он рассказал, что у него были лихорадка и кашель, когда он решил сдать тест. Певец отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, и вместе с семьей находится в изоляции и получает медицинскую помощь.