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У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

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У проходящего лечение в инфекционной больнице в Коммунарке певца Льва Лещенко диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Об этом сообщил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», – отметил Проценко.

24 марта концертный директор артиста Олег Дмитриев рассказал «Интерфаксу», что певец приехал в больницу с супругой самостоятельно. По его словам, в больницу они обратились из-за недомогания. Знакомые врачи посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус, анализы уже проведены, сказал Дмитриев, отметив, что через три дня будут результаты.

Друг певца, артист Владимир Винокур накануне заявлял, что Лещенко находится в реанимации, но чувствует себя при этом хорошо. «Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом», ‒ передает слова Винокура «РИА Новости».

26 марта Винокур заявил телеканалу «Дождь», что сообщения о коронавирусе у Лещенко ‒ это неправда. «Лечат от двухстороннего воспаления легких его и супругу. Но он тяжелей переносит, потому что ему 78 лет», ‒ пояснил Винокур RT.

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