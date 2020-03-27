У Льва Лещенко подтвердили коронавирус
«На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», – отметил Проценко.
24 марта концертный директор артиста Олег Дмитриев рассказал «Интерфаксу», что певец приехал в больницу с супругой самостоятельно. По его словам, в больницу они обратились из-за недомогания. Знакомые врачи посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус, анализы уже проведены, сказал Дмитриев, отметив, что через три дня будут результаты.
Друг певца, артист Владимир Винокур накануне заявлял, что Лещенко находится в реанимации, но чувствует себя при этом хорошо. «Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом», ‒ передает слова Винокура «РИА Новости».