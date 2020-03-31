В Магаданской области самоизоляцию ввели без заразившихся коронавирусом
Правительство Магаданской области ввело режим самоизоляции для жителей региона. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства. Случаев заражения коронавирусной инфекцией в области пока нет.
В постановление говорится, что жителям области предписывается не покидать места проживания и пребывания без необходимости. Перемещаться разрешается только при выходе на работу, если она не приостановлена, для получения медпомощи, выноса мусора, выгула собак и покупки пищевых продуктов и товаров первой необходимости. В документе также содержится требование к владельцам помещений не допускать превышения предельного количества лиц: 5 человек для 50 кв. метров, 10 — для 100, 25 — для 200 и не более 50 чел. — свыше 250 кв. метров.
В понедельник, 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер по примеру Москвы и Московской области. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением определенных случаев.
По данным на 30 марта, в 71 регионе России было зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. О введении режима самоизоляции 30 марта объявили 17 регионов.