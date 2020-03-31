В Магаданской области самоизоляцию ввели без заразившихся коронавирусом

В постановление говорится, что жителям области предписывается не покидать места проживания и пребывания без необходимости. Перемещаться разрешается только при выходе на работу, если она не приостановлена, для получения медпомощи, выноса мусора, выгула собак и покупки пищевых продуктов и товаров первой необходимости. В документе также содержится требование к владельцам помещений не допускать превышения предельного количества лиц: 5 человек для 50 кв. метров, 10 — для 100, 25 — для 200 и не более 50 чел. — свыше 250 кв. метров.