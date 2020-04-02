В Москве умерли три заболевших коронавирусной инфекцией пациента
В Москве скончались три пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
В сообщении, которое опубликовал департамент по здравоохранению Москвы, говорится, что у всех трех умерших врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и выявили коронавирусную инфекцию. Отмечается, что возраст пациентов от 63 до 72 лет. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы. Они также имели хронические заболевания — кардиосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, артериальная гипертензия.
Оперативный штаб призывает неукоснительного соблюдать режим изоляции пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. По данным на 1 апреля, в Москве выявили 1880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 115 из этих заболевших вылечились. Общее число скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 19 (всего по России — 27).
В России врачи выявили 2777 случаев заболевания (по данным на 1 апреля). По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 апреля, в мире зафиксировали 823 626 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 598 заболевших.