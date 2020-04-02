В Москве умерли три заболевших коронавирусной инфекцией пациента

В сообщении, которое опубликовал департамент по здравоохранению Москвы, говорится, что у всех трех умерших врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и выявили коронавирусную инфекцию. Отмечается, что возраст пациентов от 63 до 72 лет. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы. Они также имели хронические заболевания — кардиосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, артериальная гипертензия.