Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас

В рекомендациях содержится также ряд санитарно-гигиенических требований, которые должны соблюдаться при покупках в магазинах и дистанционно. Так, в магазине в первую очередь, покупаются продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а в последнюю — скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер. Предпочтение лучше отдать упакованным продуктам с обязательным осмотром упаковки.