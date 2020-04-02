Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса. Он призвал не закупать продукты впрок, про запас, на все время карантина.
«Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания», — говорится в опубликованных рекомендациях. Санитарная служба напомнила, что в просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.). Эти насекомые могут причинить вред здоровью.
Роспотребнадзор советует «подходить рационально» к составлению ежедневного меню в период карантина. При этом рекомендуется учитывать тот факт, что при изоляции дома «люди меньше двигаются и тратят меньше энергии». Санврачи напомнили, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета II типа.
В рекомендациях содержится также ряд санитарно-гигиенических требований, которые должны соблюдаться при покупках в магазинах и дистанционно. Так, в магазине в первую очередь, покупаются продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а в последнюю — скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер. Предпочтение лучше отдать упакованным продуктам с обязательным осмотром упаковки.