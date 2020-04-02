«Коммерсантъ»: следующая неделя в России тоже будет нерабочей
Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
«По информации “Коммерсанта”, следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», – передает газета. Других подробностей в материале не приводится.
Неделя с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Такая мера введена президентом в рамках борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления нерабочих дней, так как период инкубации вируса составляет 14 дней и время, на которое нужно разорвать передачу вируса, по ее словам, должно быть тоже кратно 14 дням.
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, попросила президента продлить «меры социального дистанцирования» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны.
В России к 1 апреля, по данным оперативного штаба, было обнаружено 2777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались.