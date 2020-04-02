«Коммерсантъ»: следующая неделя в России тоже будет нерабочей

Неделя с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Такая мера введена президентом в рамках борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления нерабочих дней, так как период инкубации вируса составляет 14 дней и время, на которое нужно разорвать передачу вируса, по ее словам, должно быть тоже кратно 14 дням.