В Китае за сутки от коронавирусной инфекции умер один человек

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 более 1,13 млн человек, почти 63 000 человек умерли от последствий болезни. Пандемия охватила 208 стран мира. Больше всего заболевших, по данным Университета Джона Хопкинса на 6 апреля, в США – более 337 000 человек. Умерло 9500 человек, вылечилось более 17 000.