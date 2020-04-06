В Китае за сутки от коронавирусной инфекции умер один человек
В Китае за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умер один человек. Об этом сообщается в отчете-сводке госкомиссии КНР по здравоохранению.
Пациент с коронавирусом скончался в провинции Хубэй, с которой началась пандемия. Всего за сутки в стране выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, из них 38 – завозные, заболевшие прибыли в Китай из-за границы. В Китае с декабря 2019 г. COVID-19 заболело 81 700 человек, 77 000 выздоровели, 3300 умерли от болезни.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 более 1,13 млн человек, почти 63 000 человек умерли от последствий болезни. Пандемия охватила 208 стран мира. Больше всего заболевших, по данным Университета Джона Хопкинса на 6 апреля, в США – более 337 000 человек. Умерло 9500 человек, вылечилось более 17 000.
В России за последние сутки (данные на 5 апреля) зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 5389, скончалось 45 человек.