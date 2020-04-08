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В Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон

Ведомости

В селе Филинское Вачского района Нижегородской области от взрыва газового баллона обрушились перекрытия двухэтажного жилого дома на два подъезда. Из-под завалов спасатели извлекли одного погибшего и одного пострадавшего от взрыва, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Всего пострадали шесть человек. Троих госпитализировали, троим врачи оказали медицинскую помощь на месте. Для жильцов дома в сельской участковой больнице развернули пункт временного размещения. Пять человек, в том числе один ребенок, были спасены.

Взрыв произошел около полуночи в квартире на первом этаже. Он разрушил перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажей между двумя подъездами кирпичного дома.

Следственное управление СКР по региону возбудило по факту взрыва уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

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