В Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон
В селе Филинское Вачского района Нижегородской области от взрыва газового баллона обрушились перекрытия двухэтажного жилого дома на два подъезда. Из-под завалов спасатели извлекли одного погибшего и одного пострадавшего от взрыва, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Всего пострадали шесть человек. Троих госпитализировали, троим врачи оказали медицинскую помощь на месте. Для жильцов дома в сельской участковой больнице развернули пункт временного размещения. Пять человек, в том числе один ребенок, были спасены.
Взрыв произошел около полуночи в квартире на первом этаже. Он разрушил перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажей между двумя подъездами кирпичного дома.
Следственное управление СКР по региону возбудило по факту взрыва уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).