В Хабаровском крае первой жертвой коронавируса стала 77-летняя пациентка

На лечении от коронавируса в крае находятся 12 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Троих заболевших коронавирусной инфекцией 7 апреля выписали из больницы. Под медицинским наблюдением в крае 3600 человек. Режим самоизоляции в регионе власти объявили до конца апреля. С начала апреля два смертельных исхода от коронавируса зарегистрировали в соседнем с Хабаровским Приморском крае.