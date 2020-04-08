В Хабаровском крае первой жертвой коронавируса стала 77-летняя пациентка
В Хабаровском крае министерство здравоохранения региона сообщило о первом случае гибели заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.
В сообщении регионального минздрава в Instagram говорится, что скончалась 77-летняя пациентка. Она была в контакте с ранее прибывшим из поездки в Испанию. Заболевшая страдала множественными хроническими заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатологию. В краевом инфекционном госпитале в Хабаровске она находилась с 30 марта с двусторонней пневмонией тяжелого течения, на искусственной вентиляции легких.
На лечении от коронавируса в крае находятся 12 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Троих заболевших коронавирусной инфекцией 7 апреля выписали из больницы. Под медицинским наблюдением в крае 3600 человек. Режим самоизоляции в регионе власти объявили до конца апреля. С начала апреля два смертельных исхода от коронавируса зарегистрировали в соседнем с Хабаровским Приморском крае.
В России, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 81 из 85 регионов. Больше всего заболевших выявлено в Москве – 5181, выздоровевших – 494 человека, умерли – 58.