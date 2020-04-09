Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заболел коронавирусом
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что уходит на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся подтвердился коронавирус. Соблюдать режим он намерен в своем кабинете. «На рабочий режим это не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе», – приводит слова Текслера ТАСС.
Правительство региона продолжит работать в обычном режиме, добавил губернатор. По его мнению, отправлять весь кабинет министров на карантин нецелесообразно, на самоизоляцию будут отправлены только люди, с которыми контактировал пресс-секретарь.
Накануне Текслер рассказал журналистам, что у его пресс-секретаря заподозрили коронавирус. У самого губернатора, по его словам, симптомов нет.
В России, согласно данным оперативного штаба на 9 апреля, выявлен 10 131 случай заболевания коронавирусом, 76 человек скончались. В Челябинской области 34 инфицированных, регион занимает 27-е место по заболеваемости. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились почти 1,4 млн человек, более 81 500 скончались.