Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заболел коронавирусом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что уходит на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся подтвердился коронавирус. Соблюдать режим он намерен в своем кабинете. «На рабочий режим это не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе», – приводит слова Текслера ТАСС.