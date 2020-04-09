Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля
Хабаровск стал первым городом, объявившим о досрочном окончании учебного года в школах после соответствующих рекомендаций Минпросвещения. По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы. Каникулы для учащихся 7 классов начнутся 26 апреля, а восьмиклассники будут учиться до 14 мая.
Старшеклассники продолжат дистанционное обучение, чтобы сдать госэкзамены, которые стартуют в июне. «Девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных экзамена в рамках ОГЭ: математику и русский язык, предметы по выбору они не сдают. А ЕГЭ для выпускников стартует 8 июня», – рассказала заммэра Хабаровска.
Минпросвещения 8 апреля рекомендовало регионам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу досрочно завершить учебный год для школьников 1–8 классов. Для девятиклассников министерство посоветовало провести ОГЭ по двум предметам, а для подготовки учеников 10–11 классов к ЕГЭ предписало регионам обеспечить «полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов».
В России уже более 10 000 человек заразились коронавирусом. В Хабаровском крае, по данным стопкоронавирус.рф 9 апреля, зафиксировано 24 заболевших COVID-19, из которых 3 уже выздоровели, а один человек умер.