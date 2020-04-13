В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

По данным спасателей, огонь охватил квартиру на восьмом этаже и чердак жилого дома. Пострадавших при пожаре в жилом доме на западе Москвы нет, из дома эвакуировали более 100 человек, сказали в главке. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения на базе гостиницы «Корстон» и полевую кухню во дворе.