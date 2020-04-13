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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

Ведомости

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс».

По данным спасателей, огонь охватил квартиру на восьмом этаже и чердак жилого дома. Пострадавших при пожаре в жилом доме на западе Москвы нет, из дома эвакуировали более 100 человек, сказали в главке. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения на базе гостиницы «Корстон» и полевую кухню во дворе.

В здании по адресу Ленинский проспект, д.62/1 помимо квартир располагаются детский сад и администрация Гагаринского района Москвы. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия в доме.

Ликвидировать пожар удалось через три часа после возгорания, к 6:10. Пожарных вызвали около 03:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных