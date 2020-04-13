В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс».
По данным спасателей, огонь охватил квартиру на восьмом этаже и чердак жилого дома. Пострадавших при пожаре в жилом доме на западе Москвы нет, из дома эвакуировали более 100 человек, сказали в главке. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения на базе гостиницы «Корстон» и полевую кухню во дворе.
В здании по адресу Ленинский проспект, д.62/1 помимо квартир располагаются детский сад и администрация Гагаринского района Москвы. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия в доме.
Ликвидировать пожар удалось через три часа после возгорания, к 6:10. Пожарных вызвали около 03:00.