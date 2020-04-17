Власти Грузии из-за коронавируса запретили ездить на личных автомобилях
Власти Грузии с полуночи пятницы, 17 апреля, запретили передвижение по стране на личных автомобилях. Запрет не коснется грузовых машин и автотранспорта служб доставки и экспедиции, передает телеканал «Руставели» с брифинга пресс-секретаря премьер-министра Ираклия Чиковани.
Чиковани сообщил, что с этого же времени ношение медицинских масок как на улице, так и в закрытых помещениях носит обязательный характер. Ответственность за выполнение требования возлагается на юридические лица. В Грузии коронавирусной инфекцией заразились более 300 человек.
В среду, 15 апреля, в Грузии заблокировали силами армии и полиции четыре крупнейших города: Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Перемещения в стране разрешены лишь отдельным категориям граждан и представителям дипломатических миссий иностранных государств. Работу продолжают только продуктовые магазины и аптеки.
С начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире заразились свыше 2 млн человек, почти 140 000 умерли.