Власти Грузии из-за коронавируса запретили ездить на личных автомобилях

Чиковани сообщил, что с этого же времени ношение медицинских масок как на улице, так и в закрытых помещениях носит обязательный характер. Ответственность за выполнение требования возлагается на юридические лица. В Грузии коронавирусной инфекцией заразились более 300 человек.