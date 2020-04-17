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Власти Грузии из-за коронавируса запретили ездить на личных автомобилях

Ведомости

Власти Грузии с полуночи пятницы, 17 апреля, запретили передвижение по стране на личных автомобилях. Запрет не коснется грузовых машин и автотранспорта служб доставки и экспедиции, передает телеканал «Руставели» с брифинга пресс-секретаря премьер-министра Ираклия Чиковани.

Чиковани сообщил, что с этого же времени ношение медицинских масок как на улице, так и в закрытых помещениях носит обязательный характер. Ответственность за выполнение требования возлагается на юридические лица. В Грузии коронавирусной инфекцией заразились более 300 человек.

В среду, 15 апреля, в Грузии заблокировали силами армии и полиции четыре крупнейших города: Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Перемещения в стране разрешены лишь отдельным категориям граждан и представителям дипломатических миссий иностранных государств. Работу продолжают только продуктовые магазины и аптеки.

С начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире заразились свыше 2 млн человек, почти 140 000 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных