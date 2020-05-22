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На станции скорой помощи в Петропавловске сотрудники заразились коронавирусом

Ведомости

В Петропавловске-Камчатском вспышку коронавирусной инфекции выявили на станции скорой медицинской помощи. Врачи подтвердили заражение коронавирусом у 38 работников службы, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на врио зампреда правительства Романа Василевского.

По его словам, из 38 сотрудников станции 18 инфицированных ‒ это водители автомобилей скорой помощи. Василевский добавил, что пока число заболевших не окончательное, по части анализов еще нет окончательных подтверждений. Болезнь у инфицированных протекает в разной форме, у нескольких человек врачи выявили пневмонию.

Врио зампреда правительства Камчатки добавил, что на месте вспышки работают медицинские службы и Роспотребнадзор, ее очаг выявлен и локализован. На станции проводятся работы по дезинфекции и профилактике распространения инфекции. «Работа выстроена с учетом того, чтобы люди не заражались дальше», ‒ сказал Василевский. Он отметил, что работа службы скорой помощи, несмотря на вспышку, осуществляется в обычном режиме.

Следственное управление СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту вспышки. Всего на Камчатке врачи выявили 554 инфицированных, 210 человек выздоровели, пять пациентов с коронавирусом умерли. Среди заболевших 21 ребенок до 17 лет. Общее число заболевших COVID-19 в России на 21 мая составило 317 554 человека. Вылечился от коронавирусной инфекции уже 92 681 пациент, умерло 3099 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных