На станции скорой помощи в Петропавловске сотрудники заразились коронавирусом

Врио зампреда правительства Камчатки добавил, что на месте вспышки работают медицинские службы и Роспотребнадзор, ее очаг выявлен и локализован. На станции проводятся работы по дезинфекции и профилактике распространения инфекции. «Работа выстроена с учетом того, чтобы люди не заражались дальше», ‒ сказал Василевский. Он отметил, что работа службы скорой помощи, несмотря на вспышку, осуществляется в обычном режиме.