На станции скорой помощи в Петропавловске сотрудники заразились коронавирусом
В Петропавловске-Камчатском вспышку коронавирусной инфекции выявили на станции скорой медицинской помощи. Врачи подтвердили заражение коронавирусом у 38 работников службы, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на врио зампреда правительства Романа Василевского.
По его словам, из 38 сотрудников станции 18 инфицированных ‒ это водители автомобилей скорой помощи. Василевский добавил, что пока число заболевших не окончательное, по части анализов еще нет окончательных подтверждений. Болезнь у инфицированных протекает в разной форме, у нескольких человек врачи выявили пневмонию.
Врио зампреда правительства Камчатки добавил, что на месте вспышки работают медицинские службы и Роспотребнадзор, ее очаг выявлен и локализован. На станции проводятся работы по дезинфекции и профилактике распространения инфекции. «Работа выстроена с учетом того, чтобы люди не заражались дальше», ‒ сказал Василевский. Он отметил, что работа службы скорой помощи, несмотря на вспышку, осуществляется в обычном режиме.
Следственное управление СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту вспышки. Всего на Камчатке врачи выявили 554 инфицированных, 210 человек выздоровели, пять пациентов с коронавирусом умерли. Среди заболевших 21 ребенок до 17 лет. Общее число заболевших COVID-19 в России на 21 мая составило 317 554 человека. Вылечился от коронавирусной инфекции уже 92 681 пациент, умерло 3099 человек.