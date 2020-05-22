Мосгорсуд пересмотрит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву в июне

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий фигуранты дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении Соловчука, а также Пака и Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.