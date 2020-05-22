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Мосгорсуд пересмотрит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву в июне

Ведомости

Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

В жалобе, поданной футболистами, утверждалось, что суд незаконно вменил им причинение одних и тех же повреждений потерпевшему — водителю сотрудницы «Первого канала» Виталию Соловчуку, позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки.

Кроме того, при рассмотрении дела не исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия потерпевшего. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова также выражала несогласие с апелляционным приговором, в котором, по ее словам, не указано, кто именно и как причинил вред здоровью Соловчука. По эпизоду с потерпевшим директором департамента Минпромторга Денисом Паком, и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, суд кассационной инстанции поставил под сомнение правильность юридической оценки действий осужденных, говорится в определении суда.

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Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий фигуранты дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении Соловчука, а также Пака и Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.

Все осужденные за драку уже вышли на свободу. Мамаев перешел из клуба «Краснодар» в клуб «Ростов», а Кокорин фактически остается футболистом «Зенита», но играет за клуб «Сочи» на правах аренды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных