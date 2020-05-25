ТАСС: причиной стрельбы на юге Москвы стал бизнес-конфликт в ритуальной сфере
Причиной перестрелки на автостоянке возле ЖК «Ясный» на Каширском шоссе на юге Москвы, по предварительным данным, стал бизнес-конфликт между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, в конфликте участвовали жители Москвы и Оренбургской области.
По данным телеграм-канала Baza, конфликт произошел между сотрудниками компании из Оренбурга «Гранд Ритуал», которые якобы обнаружили крупную недостачу средств при проверке работы дочернего предприятия в Москве. В конфликте также участвовали вооруженные сотрудники ЧОП, которых наняли специально.
Перестрелка произошла 24 мая. На видео, опубликованном пользователями, видно, что как минимум трое людей открыли стрельбу на парковке жилого комплекса. Также видны четверо человек, по которым была открыта стрельба. С места происшествия стрелявшие скрылись на разных автомобилях.
Самоизоляция не для всех— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) May 24, 2020
Перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"На территории "Ясного" неизвестные открыли друг по другу #москва pic.twitter.com/OqvUaInEft
Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о двух пострадавших. Задержаны восемь участников конфликта. Трое из них жители Оренбуржья и Подмосковья задержаны на месте, еще пятеро — уроженцы Кавказа — при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus. У них было обнаружено травматическое оружие. Управление СК по Москве сообщало только о троих задержанных. Возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство ( ч.3 ст. 105 УК РФ), незаконного оборота оружия (ст. 222) и хулиганства (ст. 213).