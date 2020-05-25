ТАСС: причиной стрельбы на юге Москвы стал бизнес-конфликт в ритуальной сфере

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о двух пострадавших. Задержаны восемь участников конфликта. Трое из них жители Оренбуржья и Подмосковья задержаны на месте, еще пятеро — уроженцы Кавказа — при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus. У них было обнаружено травматическое оружие. Управление СК по Москве сообщало только о троих задержанных. Возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство ( ч.3 ст. 105 УК РФ), незаконного оборота оружия (ст. 222) и хулиганства (ст. 213).