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Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану

Ведомости

Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков. Статья, по которой обвиняют Уилана, предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Защита полагает, что обвинение запросило для Уилана очень жестокое наказание, и настаивает на невиновности подзащитного.

Адвокат утверждает, что обвинение допросило 10-11 человек из окружения Уилана, и все они заявили, что Уилан Пол никого не вербовал и не собирал секретную информацию. Приговор Уилану будет оглашен 15 июня в 11:00 мск, уточнил Жеребенников.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря прошлого года. Адвокат заявлял, что следствие вменяет Уилану получение флешки с секретной информацией. Уилан полагал, что на флешке находятся данные о его предыдущих поездках в Россию, но не успел ознакомиться с содержимым, заявляет его защита. Дэвид Уилан, брат Пола Уитана, говорил, что его родственник служил морским пехотинцем и приехал в Москву на свадьбу к другу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных