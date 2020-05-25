Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря прошлого года. Адвокат заявлял, что следствие вменяет Уилану получение флешки с секретной информацией. Уилан полагал, что на флешке находятся данные о его предыдущих поездках в Россию, но не успел ознакомиться с содержимым, заявляет его защита. Дэвид Уилан, брат Пола Уитана, говорил, что его родственник служил морским пехотинцем и приехал в Москву на свадьбу к другу.