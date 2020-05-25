Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану
Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков. Статья, по которой обвиняют Уилана, предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Защита полагает, что обвинение запросило для Уилана очень жестокое наказание, и настаивает на невиновности подзащитного.
Адвокат утверждает, что обвинение допросило 10-11 человек из окружения Уилана, и все они заявили, что Уилан Пол никого не вербовал и не собирал секретную информацию. Приговор Уилану будет оглашен 15 июня в 11:00 мск, уточнил Жеребенников.
Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря прошлого года. Адвокат заявлял, что следствие вменяет Уилану получение флешки с секретной информацией. Уилан полагал, что на флешке находятся данные о его предыдущих поездках в Россию, но не успел ознакомиться с содержимым, заявляет его защита. Дэвид Уилан, брат Пола Уитана, говорил, что его родственник служил морским пехотинцем и приехал в Москву на свадьбу к другу.