В России впервые отправили кошку на карантин из-за коронавируса
Анализ на коронавирус, взятый у пятилетней кошки в Москве, дал положительный результат, сообщает сайт Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE). По данным отчета, о заражении кошки коронавирусом OIE сообщил руководитель Россельхознадзора Николай Власов, «Ведомости» направили запрос в Россельхознадзор.
Коронавирус у кошки был подтвержден 26 мая. У кошки взяли мазки со слизистых носа и пасти, тест по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердил коронавирус, вызывающий COVID-19. «В настоящее время кошку поместили на карантин по месту нахождения», — указано в опубликованном OIE отчете. Пол животного не уточняется. В документе указано, что дальнейшие меры по лечению предпринимать пока не планируется, отчеты о ситуации планируется направлять в OIE каждую неделю.
Сообщения о домашних животных, заразившихся коронавирусом, поступали еще на первых этапах распространения COVID-19 по миру. Первые случаи были обнаружены у двух собак в Гонконге. Ученые полагают, что животные подхватили коронавирус от человека, приводит журнал Nature результаты исследования. Кошки могут передавать коронавирус друг другу, при этом болезнь у них может проявляться бессимптомно, сообщал в мае научный журнал The New England Journal of Medicine.