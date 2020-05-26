В России впервые отправили кошку на карантин из-за коронавируса

Коронавирус у кошки был подтвержден 26 мая. У кошки взяли мазки со слизистых носа и пасти, тест по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердил коронавирус, вызывающий COVID-19. «В настоящее время кошку поместили на карантин по месту нахождения», — указано в опубликованном OIE отчете. Пол животного не уточняется. В документе указано, что дальнейшие меры по лечению предпринимать пока не планируется, отчеты о ситуации планируется направлять в OIE каждую неделю.