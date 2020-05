В России впервые отправили кошку на карантин из-за коронавируса

Сообщения о домашних животных, заразившихся коронавирусом, поступали еще на первых этапах распространения COVID-19 по миру. Первые случаи были обнаружены у двух собак в Гонконге. Ученые полагают, что животные подхватили коронавирус от человека, приводит журнал Nature результаты исследования. Кошки могут передавать коронавирус друг другу, при этом болезнь у них может проявляться бессимптомно, сообщал в мае научный журнал The New England Journal of Medicine.