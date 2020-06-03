Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома

Исковое заявление о компенсации морального вреда инвалид I группы, профессор Университета дружбы народов Ирина Карабулатова подала в Пресненский районный суд Москвы. Истица с 28 апреля лечилась от острой респираторно-вирусной инфекции и подписала бумаги о соблюдении требований домашнего карантина. 11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4 тыс. рублей. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она «физически не могла выйти из дома», в департамента здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы. После публикации 18 мая в соцсетях Карабулатовой, по ее словам, позвонили из Главконтроля и пообещали отменить штраф. Сразу после этого, говорится в иске, пришло она уведомление о втором штрафе. Решение о отмене штрафов от Главконтроля Карабулатова получила 28 мая, после двух недель «переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки». Истица отмечает, что в полученном документе штрафы увязывались с тем, что чиновникам «не были известны сведения о ее состоянии здоровья».