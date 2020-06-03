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Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома

Ведомости

Не имеющая возможности передвигаться из-за травмы позвоночника жительница Москвы Ирина Карабулатова подала иск на взыскание 1 млн рублей морального ущерба со столичного Главконтроля. В эту сумму она оценила свои страдания от двух штрафов за нарушения карантина по ОРВИ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исковое заявление Карабулатовой и ее представителя.

Исковое заявление о компенсации морального вреда инвалид I группы, профессор Университета дружбы народов Ирина Карабулатова подала в Пресненский районный суд Москвы. Истица с 28 апреля лечилась от острой респираторно-вирусной инфекции и подписала бумаги о соблюдении требований домашнего карантина. 11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4 тыс. рублей. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она «физически не могла выйти из дома», в департамента здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы. После публикации 18 мая в соцсетях Карабулатовой, по ее словам, позвонили из Главконтроля и пообещали отменить штраф. Сразу после этого, говорится в иске, пришло она уведомление о втором штрафе. Решение о отмене штрафов от Главконтроля Карабулатова получила 28 мая, после двух недель «переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки». Истица отмечает, что в полученном документе штрафы увязывались с тем, что чиновникам «не были известны сведения о ее состоянии здоровья».

Собеседник газеты в мэрии Москвы сообщил, что истица не установила приложение «Социальный мониторинг», хотя подписала соответствующие бумаги и не подавала заявку на полагающийся от города смартфон. В карантина в Москве пациенты с COVID-19 и ОРВИ и члены их семей должны скачать приложение «Социальный мониторинг» либо получить от властей устройство с предустановленной программой. Собеседник в мэрии добавил, что активность Карабулатовой в соцсетях «дает основания полагать, что ее аппарат обладает техническими возможностями для установки приложения». По Конституции, граждане имеют право на компенсацию вреда от незаконного действия или бездействия чиновников, а госорганы не могут «произвольно привлекать к ответственности даже с применением технических средств», отмечает представитель истицы, юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков.

По данным газеты, Главконтроль с применением приложения «Социальный мониторинг» оформил более 54 тыс. постановлений о штрафах за нарушения карантина и «режима самоизоляции» на сумму свыше 216 млн руб. По данным газеты, московские суды зарегистрировали более 5,3 тыс. жалоб жителей города о штрафах по соответствующей ст. 3.18.1 городского кодекса об административных нарушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных