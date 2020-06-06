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ТАСС: нормы вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышены в 200 раз

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Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных нефтепродуктами водоемов в Норильске, превышена в 200 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, всего было взято восемь проб воды.

После аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, напомнил источник. Ниже по их течению водозаборов нет, уточнил он.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») произошло разрушение одного из резервуаров с дизельным топливом. Из-за этого в почву и расположенные рядом водоемы попало около 20 000 т топлива. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.

После аварии Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам порчи земли, халатности и нарушения правил охраны окружающей среды. Единственным подозреваемым пока является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Суд арестовал его на два месяца. Старостин отказался давать показания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных