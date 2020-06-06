ТАСС: нормы вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышены в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных нефтепродуктами водоемов в Норильске, превышена в 200 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, всего было взято восемь проб воды.
После аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, напомнил источник. Ниже по их течению водозаборов нет, уточнил он.
29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») произошло разрушение одного из резервуаров с дизельным топливом. Из-за этого в почву и расположенные рядом водоемы попало около 20 000 т топлива. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.
После аварии Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам порчи земли, халатности и нарушения правил охраны окружающей среды. Единственным подозреваемым пока является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Суд арестовал его на два месяца. Старостин отказался давать показания.