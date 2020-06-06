ТАСС: нормы вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышены в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных нефтепродуктами водоемов в Норильске, превышена в 200 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, всего было взято восемь проб воды.