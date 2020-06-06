Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации... осознанно, спокойно, но как можно быстрее», ‒ сказал он на совещании с деятелями культуры.
Ранее Минюст признал ограничения, введенные в России из-за коронавируса, обоснованными и соразмерными угрозе эпидемии. Ведомство провело их правовую оценку. Согласно оценке, запреты соответствуют конституционным целям по охране жизни россиян и приняты в пределах компетенции органов власти.