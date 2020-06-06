В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек
В Сунженском районе Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса. В ДТП пострадали около 20 человек, сообщает местное издание «Ингушетия» со ссылкой на региональное управление МВД. «ДТП произошло на трассе «Кавказ» в районе «Сад-гигант «Ингушетия», ‒ уточнил представитель ведомства, добавив, что погибших нет.
По информации источников ТАСС и «Интерфакса» в правоохранительных органах, речь идет о 19 пострадавших. Автобусы столкнулись на территории крупнейшего в республике предприятия «Сад-гигант «Ингушетия», уточнил источник ТАСС. По его словам, у большинства пострадавших состояние средней степени тяжести. Некоторых доставили в местную больницу.
Позже «Интерфаксу» сообщили в республиканском МВД, что всего пострадали 19 человек.