В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

В Сунженском районе Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса. В ДТП пострадали около 20 человек, сообщает местное издание «Ингушетия» со ссылкой на региональное управление МВД. «ДТП произошло на трассе «Кавказ» в районе «Сад-гигант «Ингушетия», ‒ уточнил представитель ведомства, добавив, что погибших нет.