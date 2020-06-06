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В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

Ведомости

В Сунженском районе Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса. В ДТП пострадали около 20 человек, сообщает местное издание «Ингушетия» со ссылкой на региональное управление МВД. «ДТП произошло на трассе «Кавказ» в районе «Сад-гигант «Ингушетия», ‒ уточнил представитель ведомства, добавив, что погибших нет.

По информации источников ТАСС и «Интерфакса» в правоохранительных органах, речь идет о 19 пострадавших. Автобусы столкнулись на территории крупнейшего в республике предприятия «Сад-гигант «Ингушетия», уточнил источник ТАСС. По его словам, у большинства пострадавших состояние средней степени тяжести. Некоторых доставили в местную больницу.

Позже «Интерфаксу» сообщили в республиканском МВД, что всего пострадали 19 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных