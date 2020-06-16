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Федеральные власти США впервые за 17 лет исполнят смертные приговоры

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Генеральный прокурор Соединенных штатов Уильям Барр назначил на середину июля и конец августа 2020 г. исполнение смертных приговоров четырем преступникам, осужденным за убийства детей. Об этом сообщило министерство юстиции США.

В сообщении американского минюста указывается, что все четверо осужденных прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с конституцией и законами. «Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия», — сказал генпрокурор, его слова приводятся в сообщении.

Смертные казни назначены четырем преступников. Один из них убил семью из трех человек, в том числе восьмилетнюю девочку, приговор присяжные вынесли в 1999 г. Другой жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и забил до смерти 80-летнюю женщину, которая страдала полиомиелитом. Суд присяжных приговорил его 5 ноября 2003 г. Третий осужденный в 2004 г. застрелил пятерых человек — двух мужчин, одинокую работающую мать и ее дочерей шести и 10 лет. Четвертый злодей похитил, изнасиловал и задушил десятилетнюю девочку, его приговорили к смертной казни в 2001 г.

Высшая мера наказания в последние два десятилетия применялась только на уровне властей штатов, федеральные власти в последний раз привели в исполнение смертный приговор в 2003 г. Генпрокурор поручил казни Федеральному бюро тюрем, это стало возможно после того, как Апелляционный суд США в округе Колумбия отменил запрет на исполнение смертных пригоров, связанный с применением препаратов для смертельных инъекций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных