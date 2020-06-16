Федеральные власти США впервые за 17 лет исполнят смертные приговоры

Смертные казни назначены четырем преступников. Один из них убил семью из трех человек, в том числе восьмилетнюю девочку, приговор присяжные вынесли в 1999 г. Другой жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и забил до смерти 80-летнюю женщину, которая страдала полиомиелитом. Суд присяжных приговорил его 5 ноября 2003 г. Третий осужденный в 2004 г. застрелил пятерых человек — двух мужчин, одинокую работающую мать и ее дочерей шести и 10 лет. Четвертый злодей похитил, изнасиловал и задушил десятилетнюю девочку, его приговорили к смертной казни в 2001 г.