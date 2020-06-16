Федеральные власти США впервые за 17 лет исполнят смертные приговоры
Генеральный прокурор Соединенных штатов Уильям Барр назначил на середину июля и конец августа 2020 г. исполнение смертных приговоров четырем преступникам, осужденным за убийства детей. Об этом сообщило министерство юстиции США.
В сообщении американского минюста указывается, что все четверо осужденных прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с конституцией и законами. «Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия», — сказал генпрокурор, его слова приводятся в сообщении.
Смертные казни назначены четырем преступников. Один из них убил семью из трех человек, в том числе восьмилетнюю девочку, приговор присяжные вынесли в 1999 г. Другой жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и забил до смерти 80-летнюю женщину, которая страдала полиомиелитом. Суд присяжных приговорил его 5 ноября 2003 г. Третий осужденный в 2004 г. застрелил пятерых человек — двух мужчин, одинокую работающую мать и ее дочерей шести и 10 лет. Четвертый злодей похитил, изнасиловал и задушил десятилетнюю девочку, его приговорили к смертной казни в 2001 г.
Высшая мера наказания в последние два десятилетия применялась только на уровне властей штатов, федеральные власти в последний раз привели в исполнение смертный приговор в 2003 г. Генпрокурор поручил казни Федеральному бюро тюрем, это стало возможно после того, как Апелляционный суд США в округе Колумбия отменил запрет на исполнение смертных пригоров, связанный с применением препаратов для смертельных инъекций.