В Новосибирской области пострадали четверо военных при взрыве на полигоне
В Новосибирской области четверо военнослужащих получили травмы конечностей при взрыве артиллерийского заряда, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.
По предварительным данным, 15 июня из-за грубого нарушения требований безопасности произошла «детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда».
Пострадавшие военные госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе. По факту происшествия комиссия военного округа и правоохранительные органы проводят расследование.