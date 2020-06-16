Депутаты предложили включить в ТК три вида удаленной работы
Депутаты Госдумы предлагают дополнить Трудовой кодекс России и внести поправки с тремя видами удаленной работы. Изменения коснутся главы 49.1 кодекса, которая посвящена правам дистанционных работников. Поправки внесут 16 июня. Об этом сообщил председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, передает пресс-служба партии.
Документ разделит удаленную работу на непосредственно дистанционную, временную и комбинированную. Он будет также регламентировать время работы удаленного сотрудника, чтобы ему не пришлось отвечать на звонки по работе круглосуточно, отметил руководитель фракции. Если сотрудник должен выйти на работу в личное время, то его следует оплатить, как сверхурочные часы. Законопроект также упростит документооборот между работодателем и удаленным сотрудником.
Секретарь совета партии Андрей Турчак сообщил, что депутаты работали над поправками в Трудовой кодекс больше года. Особенно это актуально сейчас, когда из-за коронавируса дистанционная занятость стала неотъемлемой частью жизни, отметил секретарь.