Депутаты предложили включить в ТК три вида удаленной работы

Документ разделит удаленную работу на непосредственно дистанционную, временную и комбинированную. Он будет также регламентировать время работы удаленного сотрудника, чтобы ему не пришлось отвечать на звонки по работе круглосуточно, отметил руководитель фракции. Если сотрудник должен выйти на работу в личное время, то его следует оплатить, как сверхурочные часы. Законопроект также упростит документооборот между работодателем и удаленным сотрудником.