Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Назарбаев был президентом Казахстана с апреля 1990 г. по март 2019 г. После ухода с поста президента он сохранил пост главы Совета безопасности республики, а также председателя правящей партии «Нур Отан». 6 июля 2020 г. Назарбаеву исполнится 80 лет.