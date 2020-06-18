Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, сообщается на его официальном сайте. Он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. «Повода для беспокойства нет», – говорится в сообщении.
Назарбаев был президентом Казахстана с апреля 1990 г. по март 2019 г. После ухода с поста президента он сохранил пост главы Совета безопасности республики, а также председателя правящей партии «Нур Отан». 6 июля 2020 г. Назарбаеву исполнится 80 лет.
По последним данным, в Казахстане подтверждено 15 542 случая заболевания COVID-19. Выздоровели уже 9902 заразившихся, умерли от коронавируса 97 человек.