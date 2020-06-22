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Менее половины москвичей готовы поддержать поправки в Конституцию

Ведомости

Менее половины (46%) жителей Москвы готовы поддержать поправки в Конституцию, вынесенные на общероссийское голосование 1 июля, показало исследование компании Russian Field, проведенное по заказу Романа Юнемана. Не поддерживают изменения в Основной закон 43% опрошенных, еще 10% респондентов затруднились ответить. Исследование проводилось 17‒18 июня с помощью уличных интервью 1200 людей с постоянной регистрацией в столице.

Больше половины избирателей при этом проголосуют за поправки, прогнозируют авторы исследования. Из тех, кто собирается пойти голосовать или еще не определился, 56% планируют поддержать принятие поправок в Конституцию, а голосовать против них намерены 32%. Это связано с нежеланием противников поправок идти голосовать, отмечают социологи: всего 44% выступающих против поправок точно пойдут на выборы, тогда как из тех, кто поддерживает изменение Конституции, точно придут 67%.

По оценкам социологов, реальная явка на голосовании в Москве составит около 30%. О готовности пойти голосовать заявили 53% опрошенных москвичей, но эксперты напоминают, что на прошлогодних выборах в Мосгордуму 43% участников аналогичного опроса, проживающих в Чертаново, собирались голосовать, а реально пришли всего 21% жителей. Еще 19% опрошенных сказали, что скорее примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 6% пока не определились. Точно или скорее не пойдут на голосование 22% опрошенных.

Конституция Российской Федерации. Полный текст со всеми поправками

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Четыре из пяти москвичей понимают, что поправки в Конституцию ведут к обнулению президентских сроков Владимира Путина, показало исследование. Против обнуления выступают 48% опрошенных, за — 40% респондентов. Среди госслужащих и полицейских только 37% поддерживают обнуление сроков Путина и 48% одобряют поправки. Около 8% всех респондентов поддерживают поправки, но против обнуления. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, также есть возможность проголосовать заранее с 25 июня. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрит большинство участников голосования. Предлагаемые к одобрению поправки в Основной закон дают возможность действующему президенту Владимиру Путину в пятый и шестой раз баллотироваться на пост президента. В числе других предлагаемых положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных