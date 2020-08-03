Мосгорсуд пересмотрел приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их общему знакомому Александру Протасовицкому. Все фигуранты дела, кроме Александра Кокорина, были оправданы по делу о хулиганстве, передает «Интерфакс».
«Согласно апелляционному приговору [Павлу] Мамаеву суд окончательно назначил год исправительных работ, оправдав его по обвинению в хулиганстве. В свою очередь Кокорин, ставший накануне футболистом «Спартака», как и по приговору суда первой инстанции, получил полтора года колонии общего режима», – пишет агентство.
Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий ‒ фигуранты дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении личного водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а также главы департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.
Все осужденные за драку уже вышли на свободу. Мамаев перешел из клуба «Краснодар» в клуб «Ростов», а Кокорин в начале августа заключил трехлетний контракт с московским клубом «Спартак».