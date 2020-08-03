Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Мосгорсуд пересмотрел приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Ведомости

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их общему знакомому Александру Протасовицкому. Все фигуранты дела, кроме Александра Кокорина, были оправданы по делу о хулиганстве, передает «Интерфакс». 

«Согласно апелляционному приговору [Павлу] Мамаеву суд окончательно назначил год исправительных работ, оправдав его по обвинению в хулиганстве. В свою очередь Кокорин, ставший накануне футболистом «Спартака», как и по приговору суда первой инстанции, получил полтора года колонии общего режима», – пишет агентство. 

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий ‒ фигуранты дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении личного водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а также главы департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.

Все осужденные за драку уже вышли на свободу. Мамаев перешел из клуба «Краснодар» в клуб «Ростов», а Кокорин в начале августа заключил трехлетний контракт с московским клубом «Спартак».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных