Правительство предложило ограничить перевозку красной икры в самолетах

Ограничить перевозку икры в личном багаже на авиатранспорте объемом в 10 кг предложил в сентябре 2019 г. руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он объяснил свою идею тем, что сейчас разрешается использовать багажные места в самолетах для перевозки лососевой икры партиями более 25 кг. По словам Шестакова, этим пользуются не только пассажиры, но экипажи самолетов – бортпроводники и пилоты. Перевозимый в таких объемах продукт, подчеркивал глава Росрыболовства, зачастую предназначается для дальнейшей перепродажи, имеет нелегальное происхождение, у него отсутствуют подтверждающие безопасность и качество документы.