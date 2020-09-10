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Правительство предложило ограничить перевозку красной икры в самолетах

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Правительство поручило проработать вопрос ограничения объема перевозки красной икры пассажирами самолетов объемом в 10 кг, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кабмина.

«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений – установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов», – сообщили в правительстве. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем незаконной транспортировки икры авиасообщением достигает 2000 т. В правительстве подчеркнули, что эта продукция не отвечает требованиям безопасности и качества.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании комиссии правительства по рыбохозяйственному комплексу пояснила, что от предложенных ограничений «не пострадают» жители Дальнего Востока, которые «везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть Российской Федерации». «А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, – разумеется, нужно внимательно проработать и ввести», – сказала она.

Ограничить перевозку икры в личном багаже на авиатранспорте объемом в 10 кг предложил в сентябре 2019 г. руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он объяснил свою идею тем, что сейчас разрешается использовать багажные места в самолетах для перевозки лососевой икры партиями более 25 кг. По словам Шестакова, этим пользуются не только пассажиры, но экипажи самолетов – бортпроводники и пилоты. Перевозимый в таких объемах продукт, подчеркивал глава Росрыболовства, зачастую предназначается для дальнейшей перепродажи, имеет нелегальное происхождение, у него отсутствуют подтверждающие безопасность и качество документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных