Правительство предложило ограничить перевозку красной икры в самолетах
Правительство поручило проработать вопрос ограничения объема перевозки красной икры пассажирами самолетов объемом в 10 кг, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кабмина.
«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений – установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов», – сообщили в правительстве. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем незаконной транспортировки икры авиасообщением достигает 2000 т. В правительстве подчеркнули, что эта продукция не отвечает требованиям безопасности и качества.
Вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании комиссии правительства по рыбохозяйственному комплексу пояснила, что от предложенных ограничений «не пострадают» жители Дальнего Востока, которые «везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть Российской Федерации». «А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, – разумеется, нужно внимательно проработать и ввести», – сказала она.
Ограничить перевозку икры в личном багаже на авиатранспорте объемом в 10 кг предложил в сентябре 2019 г. руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он объяснил свою идею тем, что сейчас разрешается использовать багажные места в самолетах для перевозки лососевой икры партиями более 25 кг. По словам Шестакова, этим пользуются не только пассажиры, но экипажи самолетов – бортпроводники и пилоты. Перевозимый в таких объемах продукт, подчеркивал глава Росрыболовства, зачастую предназначается для дальнейшей перепродажи, имеет нелегальное происхождение, у него отсутствуют подтверждающие безопасность и качество документы.