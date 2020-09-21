Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от коронавируса

«Потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина ("Спутник V") предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день. Также пневмококковую вакцину, если кто-то из этой группы риска, можно привить уже сегодня», – пояснил Караулов.