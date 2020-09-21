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Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от коронавируса

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Вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами, рассказал в интервью RT академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», – сказал ученый. Отвечая на вопрос о совместимости вакцин от гриппа и от коронавируса, ученый дал совет прививать грипп уже сейчас.

«Потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина ("Спутник V") предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день. Также пневмококковую вакцину, если кто-то из этой группы риска, можно привить уже сегодня», – пояснил Караулов.

Ранее гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что специалисты центра создают вакцину, одновременно защищающую от гриппа и коронавируса. Шляхто отметил, что пока препарат находится на ранней стадии разработки. Сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков утверждал, что противопоказаний к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса, нет.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». Ее разработали в России, в Центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, в Москве проходят пострегистрационные исследования вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые небольшие партии препарата поступили примерно в 30 российских регионов. Еще одна вакцина разрабатывается Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее производство хотят начать в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных