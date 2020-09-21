Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от коронавируса
Вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами, рассказал в интервью RT академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», – сказал ученый. Отвечая на вопрос о совместимости вакцин от гриппа и от коронавируса, ученый дал совет прививать грипп уже сейчас.
«Потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина ("Спутник V") предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день. Также пневмококковую вакцину, если кто-то из этой группы риска, можно привить уже сегодня», – пояснил Караулов.
Ранее гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что специалисты центра создают вакцину, одновременно защищающую от гриппа и коронавируса. Шляхто отметил, что пока препарат находится на ранней стадии разработки. Сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков утверждал, что противопоказаний к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса, нет.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». Ее разработали в России, в Центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, в Москве проходят пострегистрационные исследования вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые небольшие партии препарата поступили примерно в 30 российских регионов. Еще одна вакцина разрабатывается Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее производство хотят начать в ноябре.