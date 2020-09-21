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Россельхознадзор ответил на сообщение о следах коронавируса на пачке морепродуктов

Ведомости

Россельхознадзор не получал официального подтверждения от властей Китая об обнаружении следов коронавируса на пачке с поставленными из России замороженными морепродуктами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«На данный момент Россельхознадзор не получал официального подтверждения от китайской стороны», ‒ сообщили в пресс-службе. Как только поступит официальная информация, будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты оперативные меры, добавили в Россельхознадзоре. Ведомство напомнило, что ранее уже договорилось с китайскими властями о немедленной остановке экспорта в случае подтверждения инфекции у работников российских пищевых предприятий.

Ранее сегодня агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае сообщило, что в замороженных морепродуктах, ввезенных из России, обнаружены следы коронавируса. Инфекция была обнаружена в ходе проверки в столице провинции – городе Чанчунь. Власти выявили всех контактировавших с упаковкой морепродуктов и поместили их под медицинское наблюдение. Их тесты на коронавирус отрицательные.

По данным агентства, 10 кг продуктов из этой поставки попали в другой город провинции. Ранее коронавирус попадал в Китай с морепродуктами индонезийской компании PT Putri Indah.

Ранее по теме: В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных