Россельхознадзор ответил на сообщение о следах коронавируса на пачке морепродуктов

Ранее сегодня агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае сообщило, что в замороженных морепродуктах, ввезенных из России, обнаружены следы коронавируса. Инфекция была обнаружена в ходе проверки в столице провинции – городе Чанчунь. Власти выявили всех контактировавших с упаковкой морепродуктов и поместили их под медицинское наблюдение. Их тесты на коронавирус отрицательные.