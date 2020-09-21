Россельхознадзор ответил на сообщение о следах коронавируса на пачке морепродуктов
Россельхознадзор не получал официального подтверждения от властей Китая об обнаружении следов коронавируса на пачке с поставленными из России замороженными морепродуктами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«На данный момент Россельхознадзор не получал официального подтверждения от китайской стороны», ‒ сообщили в пресс-службе. Как только поступит официальная информация, будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты оперативные меры, добавили в Россельхознадзоре. Ведомство напомнило, что ранее уже договорилось с китайскими властями о немедленной остановке экспорта в случае подтверждения инфекции у работников российских пищевых предприятий.
Ранее сегодня агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае сообщило, что в замороженных морепродуктах, ввезенных из России, обнаружены следы коронавируса. Инфекция была обнаружена в ходе проверки в столице провинции – городе Чанчунь. Власти выявили всех контактировавших с упаковкой морепродуктов и поместили их под медицинское наблюдение. Их тесты на коронавирус отрицательные.
По данным агентства, 10 кг продуктов из этой поставки попали в другой город провинции. Ранее коронавирус попадал в Китай с морепродуктами индонезийской компании PT Putri Indah.