В Подмосковье перепрофилировали более 7000 коек для больных COVID-19

«Мы начали работы по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 7121, напомню, что на пике их было 15 000, в августе их было менее 4 000, в сентябре мы увеличили коечный фонд в два раза», — цитирует «РИА Новости» министра.