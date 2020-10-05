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В Подмосковье перепрофилировали более 7000 коек для больных COVID-19

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В больницах Московской области начали перепрофилировать коечный фонд для пациентов с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе заседания правительства области. Трансляцию показал телеканал «360». По ее словам, на сегодня создано более 7 100 коек.

«Мы начали работы по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 7121, напомню, что на пике их было 15 000, в августе их было менее 4 000, в сентябре мы увеличили коечный фонд в два раза», — цитирует «РИА Новости» министра.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что люди не соблюдают меры профилактики.

По данным на 5 октября. в России зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев COVID-19. В Москве за сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, 913 пациентов выздоровели, 27 человек скончались. В Подмосковье за сутки число заразившихся увеличилось на 339 человек и составило 74 970.

Ранее по теме: В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных