В Подмосковье перепрофилировали более 7000 коек для больных COVID-19
В больницах Московской области начали перепрофилировать коечный фонд для пациентов с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе заседания правительства области. Трансляцию показал телеканал «360». По ее словам, на сегодня создано более 7 100 коек.
«Мы начали работы по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 7121, напомню, что на пике их было 15 000, в августе их было менее 4 000, в сентябре мы увеличили коечный фонд в два раза», — цитирует «РИА Новости» министра.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что люди не соблюдают меры профилактики.
По данным на 5 октября. в России зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев COVID-19. В Москве за сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, 913 пациентов выздоровели, 27 человек скончались. В Подмосковье за сутки число заразившихся увеличилось на 339 человек и составило 74 970.