В Роспотребнадзоре назвали ожидаемый максимум по новым случаям коронавируса

«Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19», — отметила Пшеничная. Стабилизация ситуации с коронавирусом, по ее словам, может начаться в декабре, однако все зависит от сознательности людей.