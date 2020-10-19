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В Роспотребнадзоре назвали ожидаемый максимум по новым случаям коронавируса

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Россия, вероятно, приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявила «РИА Новостям» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Эксперт выразил надежду, что пиковые значения суточного прироста заболеваемости не превысят 20 000 случаев.

«Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19», — отметила Пшеничная. Стабилизация ситуации с коронавирусом, по ее словам, может начаться в декабре, однако все зависит от сознательности людей.

По данным оперштаба на 19 октября, за последние сутки в России зарегистрирован максимальный прирост заболеваемости коронавирусом — 15 982 случая. За весь период выявлено более 1,4 млн случаев заражения, более 1 млн человек выздоровели. Умерли более 24 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных