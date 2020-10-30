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Роскомнадзор пообещал пресекать публикацию статей с оскорблением верующих

Ведомости

Роскомнадзор попросил российские средства массовой информации воздержаться от публикации материалов и изображений, оскорбляющих чувства верующих, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться», — отметили в Роскомнадзоре. 

Распространение в СМИ таких материалов оскорбительно, оно унижает достоинство представителей религиозных конфессий и объединений. Роскомнадзор квалифицирует такие действия как разжигание национальной и религиозной розни, что нарушает законы «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Информация подобного содержания «вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий», подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных