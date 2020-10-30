Роскомнадзор пообещал пресекать публикацию статей с оскорблением верующих
Роскомнадзор попросил российские средства массовой информации воздержаться от публикации материалов и изображений, оскорбляющих чувства верующих, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться», — отметили в Роскомнадзоре.
Распространение в СМИ таких материалов оскорбительно, оно унижает достоинство представителей религиозных конфессий и объединений. Роскомнадзор квалифицирует такие действия как разжигание национальной и религиозной розни, что нарушает законы «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности».
Информация подобного содержания «вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий», подчеркнули в ведомстве.