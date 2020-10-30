Роскомнадзор пообещал пресекать публикацию статей с оскорблением верующих

Распространение в СМИ таких материалов оскорбительно, оно унижает достоинство представителей религиозных конфессий и объединений. Роскомнадзор квалифицирует такие действия как разжигание национальной и религиозной розни, что нарушает законы «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности».