В мире выявили более 48 млн случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 48 млн, следует из данных университета Джона Хопкинса.
По данным университета, наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в США — почти 9,5 млн, Индии — около 8,4 млн и Бразилии — 5,6 млн случаев.
За период пандемии от коронавируса умерли более 1,2 млн человек. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — более 230 000, Бразилии — более 161 000 и в Индии — более 123 000 смертей.
Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба на 4 ноября, в стране выявлено почти 1,7 млн случаев коронавируса. Около 1,3 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано более 29 000 смертей, связанных с коронавирусом.