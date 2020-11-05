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В мире выявили более 48 млн случаев заражения коронавирусом

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 48 млн, следует из данных университета Джона Хопкинса. 

По данным университета, наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в США — почти 9,5 млн, Индии — около 8,4 млн и Бразилии — 5,6 млн случаев.

За период пандемии от коронавируса умерли более 1,2 млн человек. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — более 230 000, Бразилии — более 161 000 и в Индии — более 123 000 смертей.

Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба на 4 ноября, в стране выявлено почти 1,7 млн случаев коронавируса. Около 1,3 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано более 29 000 смертей, связанных с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных